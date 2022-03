Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

L'imminente serie TV spin-off di The Boys ha perso due dei suoi membri del cast: Aimee Carrero e Shane Paul McGhie hanno lasciato lo spettacolo incentrato sui partecipanti a un college per giovani Super.

Sembra che Carrero si sia unita al cast di The Consultant, un'altra serie di Prime Video guidata da Christoph Waltz e Nat Wolff. Entrambi i ruoli dovrebbero essere rifusi e i rapporti indicano che McGhie potrebbe interpretare un altro personaggio nell'universo della serie in futuro.

Secondo il rapporto, c'erano molteplici ragioni per cui Carrero e McGhie hanno abbandonato lo spin-off: tra il lungo processo necessario per mettere in produzione la serie e il cambio di showrunner, il personaggio di McGhie è stato cambiato in modo significativo, e questo potrebbe averlo portato a compiere questa scelta.

Scritto dal produttore esecutivo di The Boys Craig Rosenberg, lo spin-off ancora senza titolo è ambientato in un college americano esclusivamente per giovani supereroi (e gestita da Vought International); lo show è descritto come uno spettacolo irriverente e di classe R che esplora le vite dei Super mentre mettono il loro fisico, la loro sessualità e la loro morale alla prova, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città.

Come The Boys, lo spin-off sarà prodotto da Sony Pictures Television e Amazon Studios. Craig Rosenberg sarà lo showrunner e produttore esecutivo, e attualmente è scrittore e produttore esecutivo della serie madre. Anche Eric Kripke sarà produttore esecutivo, insieme ai produttori esecutivi di The Boys Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Garth Ennis e Darick Robertson.

Fonte: Comic Book