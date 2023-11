The Boys 4: la nuova Stagione vedrà Patriota sotto Processo

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 novembre 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con gli scioperi di attori e sceneggiatori ormai finiti, The Boys ha pubblicato un tweet aggiornando i fan su cosa possono aspettarsi dalla stagione 4. Tra i dettagli menzionati, apprendiamo che "Patriota sarà processato per aver tagliato con il laser la testa di un fan di Starlight. Vought ha anche fatto un hashtag per l'occasione: #HomeFree".

Nel finale della terza stagione di The Boys, Patriota è stato scelto come "guida" da suo figlio biologico Ryan. Il loro legame padre-figlio è diventato rapidamente sinistro quando un manifestante/fan di Starlight ha lanciato una lattina a Ryan, spingendo il leader dei Sette a fargli saltare la testa usando il laser. Dopo un momento di shock, la folla di sostenitori di Patriota esplode in lodi per l'atto oltraggioso e Ryan inizia a sentire un sorriso formarsi sulle sue stesse labbra.

Le basi per il processo di Patriota sono state gettate proprio in quegli istanti finali del terzo capitolo e, come in ogni stagione di The Boys, gli showrunner si impegnano sempre a far sì che le loro trame si sincronizzino perfettamente con gli eventi attuali. Ovviamente, la serie TV è iniziata come una riflessione satirica dell’era della presidenza Trump e delle questioni socio-politiche che la circondano, e il processo di Patriota sarà visto come un'altra estensione di quella metafora.

Oltre alle ovvie metafore politiche, la quarta stagione sembra muoversi verso una trama che potrebbe rispecchiare la pandemia. Gli episodi conclusivi di Gen V hanno rivelato lo sviluppo di un virus che prende di mira i Super, virus finito poi nelle mani di Victoria Neuman.

Nel frattempo, Grace Mallory ha scoperto il virus e ha inviato Butcher a indagare. Secondo il tweet dello spettacolo, la fine di Gen V porterà direttamente alla stagione 4 di The Boys:

"Per quanto riguarda la cronologia, si svolge circa un mese dopo gli eventi del finale di Gen V. Butcher sa del virus. Gli eventi della stagione 4 porteranno alla stagione 2 di Gen V. È necessario guardare entrambi gli spettacoli per capire l'uno o l'altro? NO. Dovresti? Assolutamente, dannatamente sì".

While ya wait for 2024, here’s what we can say about Season 4 so far…



- Timeline wise, it takes place about a month after the events of the @genv finale.



- Butcher knows about the virus. Do with that lil piece of intel what ya will.



- Homelander will stand trial for lasering… pic.twitter.com/UswySuFYF7 — THE BOYS (@TheBoysTV) November 8, 2023

La quarta stagione di The Boys debutterà su Prime Video nel 2024.

Fonte: Comic Book