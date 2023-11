The Boys 4: il Periodo di Uscita e i Poster della nuova Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 08 novembre 2023

Nelle scorse ore sono stati svelati i primi dettagli sulla quarta stagione di The Boys, che sembrano annunciare l'arrivo di un nuovo conflitto.

Le immagini lanciano un chiaro messaggio politico, delineando il campo di battaglia per gli episodi a venire. Il personaggio di Patriota (Antony Starr) emerge in una posa carismatica di fronte a una folla di sostenitori in un'arena, circondato da una festosa cascata di coriandoli tricolori. In netto contrasto, si presenta un ritratto di Butcher (Karl Urban) che cammina solitario e sconfitto su un pavimento disseminato di palloncini e coriandoli, simboleggiando le difficoltà che lo attendono.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La prossima stagione - che sarà rilasciata su Prime Video nel 2024 - promette di essere un periodo di prove ardue per Butcher, che non solo deve fare i conti con la sopravvivenza del leader dei Sette dopo gli eventi del terzo capitolo, ma anche gestire le complesse dinamiche con Ryan (Cameron Crovetti) e affrontare le conseguenze di una malattia terminale dovuta agli effetti del V Temporaneo.

Con un finale che ha visto il gruppo dei Boys rialzarsi dalle ceneri di una battuta d'arresto, la scena è pronta per le nuove alleanze e per i conflitti interni. In particolare, la sinistra alleanza tra Patriota e la deputata Victoria Neuman (Claudia Doumit) pone nuove minacce strategiche, con le loro capacità sovrumane che si aggiungono a una già complessa scacchiera politica.

Fonte: Collider