Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 novembre 2023

Erin Moriarty, interprete di Starlight/Annie January in The Boys, ha condiviso alcune anticipazioni sul suo personaggio che potrebbero agitare le acque nella stagione 4, in particolare per Billy Butcher. Da personaggio chiave fin dall'inizio della serie TV, Starlight ha attraversato un notevole sviluppo, passando da nuova recluta dei Sette a collaboratrice dei Boys. La sua relazione con Butcher (Karl Urban) è stata complessa e tesa fin dall'inizio, con Butcher che inizialmente disprezzava Starlight a causa del suo odio per i Super, pur riconoscendone il valore strategico.

Nonostante la loro reciproca diffidenza, i due hanno trovato un modo per coesistere, uniti principalmente dalla loro connessione con Hughie (Jack Quaid). Tuttavia, Starlight non si fida completamente di Butcher, soprattutto dopo aver scoperto che non aveva rivelato a Hughie gli effetti collaterali del V Temporaneo.

Dopo che la stagione 3 ha mostrato Starlight in netto contrasto con la Vought, esponendo pubblicamente l'organizzazione sui social media e tagliando i ponti con i suoi colleghi, nel prossimo capitolo di The Boys, la giovane Super sembra prendere una nuova direzione dopo aver lasciato i Sette: Moriarty ha infatti rivelato che "Starlight si sta adattando bene alla sua nuova situazione". Questo cambiamento era inevitabile, considerando la consapevolezza di Starlight della malvagità di Patriota e della corruzione dei Super.

La nuova indipendenza di Starlight le offre l'opportunità di essere l'eroina che ha sempre desiderato essere, operando al di fuori dei Sette e collaborando più strettamente con i Boys per sconfiggere Patriota e l'intera Vought. Questo nuovo ruolo potrebbe aumentare le tensioni tra lei e Butcher, poiché entrambi hanno obiettivi simili ma approcci e motivazioni molto diversi.

Fonte: Screen Rant