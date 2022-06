Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Ora che Starlight è tornata nei ranghi dei Sette, la terza stagione di The Boys troverà Annie in una situazione del tipo "attenta a ciò che desideri", ha affermato la sua interprete Erin Moriarty:

"Vuole più potere alla Vought in modo da poter apportare più cambiamenti e fare del bene, ma quel potere è solo un fattore scatenante per Patriota, che è un pazzo psicopatico, furioso e omicida".

Quindi, anche se Queen Maeve è stata in grado di ricattare il leader dei Sette facendogli non dare la caccia a Starlight alla fine della scorsa stagione, la Super di buon cuore non è certo fuori pericolo, anticipa Moriarty.

Alla fine della seconda stagione, Starlight si è riunita ai Sette, anche se forse non nelle circostanze più accoglienti. Ora è passato un anno da quegli eventi. Allora, come stanno le cose per lei all'interno dei Sette?

"Ora sta cercando di fare ciò che ha cercato di fare in precedenza, ovvero capire quanto bene può fare e quanto cambiamento può impartire dalla sua posizione lavorando all'interno della Vought, lavorando all'interno di questa società immensamente malvagia e corrotta. C'è una battaglia interna sul quanto sarà in grado di impartire il maggior numero di cambiamenti e quanto potrà fare lavorando per loro, o se non lavorerà più per loro. E poi lavorare con una società da cui ti senti così distante è molto irritante per la tua psiche e la tua anima. Quindi sta facendo molti sacrifici personali. Sta ancora cercando di cogliere ogni opportunità possibile lavorando per la Vought per usare il suo potere. Si sta chiedendo, contemporaneamente, se può fare abbastanza mentre lavora per la Vought".

Come saranno le dinamiche tra Starlight e Patriota, in termini di potere?

"Patriota è estremamente insicuro ed è uno psicopatico agli occhi di Starlight, sta precipitando in una psicosi, come abbiamo visto nel trailer della terza stagione. Per qualcuno che è così ossessionato dal potere, e per qualcuno che è così insicuro, qualsiasi aumento del potere di Starlight sarà una minaccia per lui. E poi sta precipitando in questa psicosi, che lo rende ancora più pericoloso. Lei si sta davvero sforzando di mantenere una facciata, di mantenere Patriota sotto controllo, mentre in alcune scene si chiede se gli sopravvivrà, o se lui la ucciderà con i suoi occhi laser. Perché sa che più potere guadagna, più lui si sentirà minacciato da lei, ed è un pazzo assassino. Quindi chissà cosa accadrà!".

In una nota completamente diversa, come si stanno comportando Annie e Hughie come coppia all'inizio della stagione?

"All'inizio della stagione è davvero fantastico, perché li vediamo consolidati nella loro dinamica di coppia. Sono a proprio agio l'una con l'altro. Li vediamo vivere la loro relazione quotidiana, che è davvero dolce, e lì vediamo l'amore, il legame che hanno. Entrambi ne hanno passate tante, e sono entrambi ancore morali nello show. Sono molto empatici l'uno verso l'altro e c'è una profonda comprensione tra loro, cosa che non ritrovano negli altri personaggi. Quindi vediamo la buona natura della loro relazione. E la cosa interessante che si verifica con l'avanzare della stagione è che anche se c'è un supereroe coinvolto nella relazione e le circostanze sono diverse dal nostro mondo, possono trascendere i normali problemi di coppia".

C'è anche molta attesa in questa stagione per Soldatino. Starlight ha un'opinione su di lui o qualche tipo di sentimento?

"Sì, certamente. Come ho detto, sta solo cercando di rendere il mondo un posto migliore, cercando di salvarlo dalla malvagia corruzione della Vought. E poi Soldatino entra nell'equazione, ed è un po' come Patriota 1.0. Quindi ora ha tutta questa ulteriore entità distruttiva che deve affrontare oltre a Patriota e la Vought. Tutti loro si stanno sommando a una quantità enorme di male e corruzione nel mondo, e a una minaccia per la società umana. E l'ironia è che qui c'è questa società a cui si è unita per poter aiutare a salvare il mondo, e ora ha bisogno di abbatterli, abbattere Patriota, che è il simbolo di questa società, e provare ad abbattere Soldatino, che era l'originale membro di punta di questa società. Quindi la posta in gioco è alzata, e la pressione sulle sue spalle è immensa".

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.

Fonte: TVLine