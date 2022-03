Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Non arrivano buone notizie per i fan sul fronte seconda stagione della serie TV Star Wars: The Bad Batch. L'annuncio del rinnovo era arrivato ad agosto dello scorso anno, ma si dovrà ancora attendere un lungo periodo per visionare la nuova stagione.

L'utente di Reddit BZPJMJ64 ha messo le mani su una copia di Star Wars Insider 209. Una foto da una pagina interna della rivista mostra un diario di produzione dei prodotti attualmente in lavorazione. Nella sezione "in produzione" ci sono Star Wars: Andor e Obi-Wan Kenobi. Sotto di loro nell'area "coming soon" c'è Star Wars: The Bad Batch, accanto però manca la dicitura "Primavera 2022" visto l'annuncio uscito ad inizio anno. Questo fa pensare che la serie sia stata rimandata e che la sua uscita non avverrà prima della fine dello stesso anno.

L'ultima avventura animata di Star Wars segue lo sperimentale Clone Force 99 mentre naviga attraverso una galassia adattandosi agli eventi de La Vendetta dei Sith.

Per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a rimanere collegati! Per tutte le informazioni sulla serie TV Star Wars: The Bad Batch vi invitiamo a leggere la nostra guida. Vi riproponiamo inoltre la nostra recensione del primo episodio!

La prima stagione è disponibile sulla piattaforma Disney+.

Fonte: Comic Book