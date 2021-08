Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Disney+ ha annunciato il rinnovo della serie TV Star Wars: The Bad Batch per una seconda stagione. La notizia arriva a due episodi dalla conclusione del ciclo inaugurale della serie animata, con un finale di stagione diviso in due parti disponibile sulla piattaforma domani e il prossimo venerdì.

La prima stagione di sedici episodi è stata presentata in anteprima il 4 maggio 2021 proprio allo Star Wars Day.

Il presidente di Disney+ Michael Paull ha condiviso la sua soddisfazione in un comunicato:

"I fan hanno accolto con entusiasmo Star Wars: The Bad Batch e siamo davvero emozionati di vedere l'universo animato di Star Wars continuare a crescere su Disney+. In qualità di casa dello streaming del franchise Star Wars, non vediamo l'ora che arrivi la seconda stagione di questa serie animata che è stata così tanto apprezzata dai fan".

Inoltre, commentando il rinnovo della seconda stagione, il produttore esecutivo Dave Filoni (The Mandalorian) ha dichiarato:

"Insieme a tutto il team di Lucasfilm Animation vorrei ringraziare Disney Plus e i nostri fan per averci dato l’opportunità di continuare a raccontare la storia di Bad Batch".

