Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo gli eventi di Kamino continua il viaggio della poliedrica e potenziata ex-squadra della Clone Force 99, che la porterà ad affrontare nuove missioni visitando pianeti sconosciuti e pericolosi, in una Galassia ancora alle prese con la caduta della Repubblica e l’ascesa dell’Impero.

Nel pieno dello svolgimento dell’evento D23 Expo, i fan dell’universo creato da George Lucas sono stati investiti da un cospicuo numero di graditi annunci e, fra un inedito trailer dell’attesa - e ormai prossima - Andor, è stata anche rivelata la nuova (ennesima) data di uscita del secondo arco narrativo di Star Wars: The Bad Batch.

Malgrado fosse inizialmente prevista per quest’anno, la prossima stagione dello show d’animazione, che sarà composta da 16 episodi, sarà rilasciata su Disney+ a partire dal 4 gennaio 2023.

La serie è stata creata da Dave Filoni (co-ideatore di Star Wars: Rebels, nonché regista di The Mandalorian), coinvolto anche in veste di produttore insieme a Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars), Brad Rau (Star Wars: Force of Destiny) e Jennifer Corbett (Star Wars: Resistance).

Fonte: TVLine