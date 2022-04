Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo l'annuncio di un panel dedicato alle serie live action alla prossima Star Wars Celebration - durante la quale sarà probabilmente rilasciato il trailer di Andor - arriva anche la notizia di un altro panel interamente dedicato alla serie animata The Bad Batch.

Quest'anno, il grande evento dedicato al franchise di Lucasfilm, sarà celebrato ad Anaheim dal 26 al 29 maggio.

Ecco la descrizione del panel: "Domenica 29 maggio unitevi al presentatore David Collins che invita i produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch, Brad Rau e Jen Corbett – che sono anche, rispettivamente, il regista supervisore e lo scrittore capo – lo story editor Matt Michnovetz e gli attori Dee Bradley Baker (doppiatore dei cloni della The Bad Batch) e Michelle Ang (doppiatrice di Omega) per discutere i punti salienti della prima stagione dell’acclamata serie e alcuni accenni eccitanti a ciò che verrà nella seconda stagione".

Il panel di The Bad Batch, quindi, sarà presentato l’ultimo giorno della celebrazione, e i tanti ospiti presenti parleranno della prima stagione e di tante altre sorprese. Ovviamente tutti i fan si aspettano la data del debutto della seconda stagione, e magari un primo trailer.

Con tutta probabilità lo show animato tornerà su Disney+ dopo la conclusione di Obi-Wan Kenobi.

Fonte: Comic Book