Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Presi nella piena immersione in Obi-Wan Kenobi, giunta al suo giro di boa con la pubblicazione del terzo episodio che come i precedenti ha goduto di un cameo, i fan della Galassia lontana lontana hanno già potuto ricevere un'anteprima della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch.

Disney+ ha infatti recentemente rilasciato l’emozionante trailer del prossimo capitolo delle avventure della piccola Omega e di tutta la squadra di cloni capitanata da Hunter, e sembra che l’attesa per rivederli in azione non sia poi tanto lunga.

Grazie infatti ad un’immagine pubblicata sulla barra di scorrimento dei contenuti presente sulla schermata principale della piattaforma, gli abbonati hanno potuto apprendere che gli attesi nuovi episodi debutteranno sul catalogo di Disney+ a fine estate, precisamente il 28 settembre.

Lo show d’animazione segue le vicende della Clone Force 99, detta Bad Batch, un team di cloni dotati di abilità e caratteristiche differenti rispetto ai propri simili, derivate da alcune mutazioni genetiche.

A seguito dell’emanazione dell’Ordine 66 e ai cambiamenti ai vertici del comando che ne conseguono, il gruppo, tagliati i rapporti con l’Impero e braccati dalle loro forze, si troverà a fuggire per la galassia, vivendo avventure di ogni tipo.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book