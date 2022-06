Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il ritorno di un personaggio amato come quello di Ewan McGregor in Obi-Wan Kenobi rappresenta un’occasione di riscatto per Disney+, che ha riacceso l’entusiasmo dei fan di Star Wars.

I primi tre episodi sono stati rilasciati tra atmosfere tradizionali della saga stellare, easter egg, cameo e sorprese che alimentano la sinergia con i fan. Nel secondo episodio è stato presentato un cameo emozionante per il protagonista McGregor, mentre il terzo si è presentato con un grosso riferimento a un film, una sorpresa e un cameo di Zack Braff (Scrubs).

Nel corso della puntata infatti, Obi-Wan e Leia arrivano ad una ferrovia sotterranea Jedi, trovandosi in una stanza sicura piena dei messaggi di coloro che sono passati di lì. Obi-Wan nota con gioia che anche Quinlan è un sopravvissuto. Questo è un chiaro riferimento a Quinlan Vos, personaggio che è apparso brevemente ne La Minaccia Fantasma e ha un ruolo fondamentale come maestro di Aayla Secura nella serie TV Clone Wars.

Braff doppia il minatore talpoide Freck, che è un simpatizzante dell’Impero. Kenobi e la piccola Leia accettano il suo aiuto ma vengono tratti in trappola in un posto di blocco dell’Impero.

La sorpresa riguarda Darth Vader (Hayden Christensen), che ha fatto il suo ingresso nel terzo episodio con la voce doppiata da Luca Ward che sostituisce il grande Massimo Foschi.

La narrazione di Star Wars aveva confermato pochi Jedi sopravvissuti all'Ordine 66, con Obi-Wan, Yoda, Ahsoka, Cal Kestis, Kanan Jarrus, alcuni Padawan e ora il nome di Quinlan.

Obi-Wan Kenobi è disponibile su Disney+ con i primi tre episodi.

Fonte: Comic Book