Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il flop ai botteghini del film Solo: A Star Wars Story ha cambiato davvero tante situazioni all’interno di Lucasfilm, tra cui anche il destino del progetto di Obi-Wan Kenobi, che all'inizio era stato immaginato come una trilogia cinematografica.

Lo sceneggiatore Stuart Beattie, durante una recente intervista, ha rivelato che la sua storia originale del 2016 consisteva in tre storie diverse. La prima è quella che i fan hanno visto nello show su Disney+, mentre le altre avrebbero mostrato l’amato Jedi diventare progressivamente l'anziano Jedi di Episodio IV: Una Nuova Speranza.

Quindi, secondo lo scrittore australiano, le basi per una potenziale seconda stagione ci sarebbero:

"Una seconda stagione si concentrerebbe su Obi-Wan che vivrà i suoi restanti dieci anni su Tatooine sotto la guida di Qui-Gon per ampliare le vie della Forza e arrivare ad allinearsi con il IV Episodio".

Beattie ha quindi aggiunto: "Per me la seconda evoluzione sarebbe la consapevolezza da parte di Kenobi che verrà un momento in cui si dovrà sacrificare. Ecco su questo approfondirei la seconda stagione".

Il materiale a disposizione per delle future trame sono evidenti. Adesso i fan possono solo attendere eventuali aggiornamenti sul possibile rinnovo per una nuova stagione.

Nell'attesa, Obi-Wan Kenobi è disponibile su Disney+.

Fonte: Screen Rant