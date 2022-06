Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sono stati tra i più apprezzi dalla critica e dai fan, infatti ci sono stati tanti riferimenti, sorprese nostalgiche e nuovi personaggi.

La trama si focalizza sulla missione di salvataggio di una sorprendente piccola Principessa Leia (Vivien Lyra Blair) e durante il rintracciamento sul pianeta Daiyu, Obi-Wan (Ewan McGregor) si ritrova a parlare con un volto familiare: quello di Temuera Morrison.

L'attore neozelandese, noto ultimamente per aver interpretato il protagonista in The Book of Boba Fett, è rimasto nei cuori dei fan con il personaggio di Jango Fett nel film Star Wars: Episodio II - L’Attacco dei Cloni, dove ha anche interpretato il ruolo di tutti i cloni. Ha poi ripreso Jango in Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith, e ora è apparso di nuovo come un senzatetto porge un elmo da clone trooper chiedendo l’elemosina.

Recentemente Morrison ha parlato della sua apparizione nello show di Star Wars:

"Questa è stata la parte migliore dell'intero spettacolo! Sto scherzando ovviamente, mi è davvero piaciuto giocare nella loro trama. Le cose stanno cambiando. Rappresento tutto quell'esercito di cloni che non c'è più".

Inoltre, l'attore di Rotorua, ha sottolineato l'importanza di tornare al fianco di Ewan McGregor, con il ventesimo anniversario de L'Attacco dei Cloni:

"Essere presente è stata una meravigliosa opportunità. Ci è tornato utile, ha funzionato abbastanza bene per fare un piccolo cameo. Inoltre mi è piaciuto lavorare di nuovo con Ewan, tornando a L'Attacco dei Cloni. Quanta nostalgia anche per i fan...quello è stato davvero un periodo meraviglioso per Star Wars".

Non è chiaro se Morrison tornerà nell'universo di Star Wars: al momento non ha più cameo da fare e il destino di Boba Fett rimane sconosciuto. Morrison aveva già anticipato la volontà di tornare ad interpretare il cacciatore di taglie. Infatti potrebbe apparire nella terza stagione di The Mandalorian, il cui debutto su Disney+ è previsto per febbraio 2023. Intanto, i fan chiedono a Lucasfilm di continuare la storia di Obi-Wan in una potenziale seconda stagione.

Fonte: Screen Rant