Il Finale di Obi-Wan Kenobi mette le basi per una 2° Stagione?

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il finale di Obi-Wan Kenobi, rilasciato il 22 giugno su Disney+, porta i personaggi principali e gli archi narrativi della serie TV a una conclusione potente, lasciando comunque la porta aperta per altro.

In effetti, ci sono state molte indiscrezioni sul fatto che Lucasfilm chiuderà o meno a una eventuale seconda stagione. Ultimamente, infatti, sia lo sceneggiatore Joby Harold, che Ewan McGregor e Hayden Christensen hanno commentato la possibilità di un potenziale nuovo capitolo.

Potrebbero infatti esser presenti dei presupposti nel finale dello show di Star Wars per lasciare spazio a nuovi episodi. Ad esempio, nella scena di chiusura troviamo il fantasma del maestro Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) che appare a Obi-Wan, che lo esorta a continuare la lunga strada da percorrere insieme. Da un lato questa scena potrebbe rappresentare un punto di arrivo per il film Una Nuova Speranza, dall'altra invece potrebbe significare un nuovo margine di partenza per continuare a sperimentare la Forza, sempre nella serie TV.

Qui-Gon Jinn dice a Obi-Wan: "Sono sempre stato qui, Obi-Wan. Solo che non eri pronto a vederlo".

Infine sono stati presentati ai fan nuovi personaggi, quali Reva (Moses Ingram) e Roken (O'Shea Jackson). Entrambe queste figure potrebbero aiutare il protagonista nel continuo della storia, ampliando possibilità di collegamenti futuri. Senza dimenticare la piccola Principessa Leia (Vivien Lyra Blair) che nel frattempo crescerebbe come suo fratello Luke Skywalker (Grant Feely).

Obi-Wan Kebobi è disponibile su Disney+.

