Dopo le recenti ridondanti parole del protagonista della serie TV Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor, lo sceneggiatore Joby Harold ha risposto alle voci su una eventuale seconda stagione.

Intervistato prima del potenziale finale dello show, in onda il 22 giugno su Disney+, Harold ha così dichiarato:

"Mi viene chiesto costantemente di parlarne. Ci ho pensato per tutto il tempo in cui ci ho lavorato, che era una storia chiusa. La mia mente si è così concentrata su questa produzione come una sorta di serie limitata, che non ho avuto modo nè tempo di andare oltre. Ma Obi-Wan è un personaggio fantastico. Sono tutti personaggi fantastici".

Inoltre, sulla possibilità di un nuovo prodotto di Star Wars da sviluppare, Harold non ha voluto svelare nulla:

"Non posso rispondere a nessuna di queste domande (ride). Ma adoro Star Wars, e l'esperienza di lavorarci su non ha cambiato in alcun modo il mio amore per il franchise. L'ha solo reso una parte più grande della mia vita e mi sento fortunato a farne parte".

Invece la regista Deborah Chow ha lasciato uno spiraglio aperto, parlando della possibilità che venga realizzata una seconda stagione, spiegando che ci sono delle storie che potrebbero essere sviluppate:

"L’abbiamo sempre ideata come una miniserie. Si tratta di una grande storia con un inizio, una parte centrale e una fine. Penso che questa storia sia stata concepita per concludersi con una stagione. Ma sono più storie che potrei raccontare. Ci sono altri 10 anni prima di arrivare all’inizio della storia raccontata in Una Nuova Speranza e con un personaggio come Obi-Wan Kenobi penso che persino guardarlo mentre attraversa il deserto sia alle volte interessante. Quindi chi lo sa? Ora è difficile dirlo, ma non c’era intenzione di proseguire la storia".

Obi-Wan Kenobi chiuderà questo capitolo mercoledì 22 giugno con l'episodio finale, disponibile su Disney+.

