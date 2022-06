Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

I piani di lancio iniziali stabiliti da Lucasfilm e da Disney prevedevano l’avvicendarsi in sala di un progetto cinematografico, così Obi-Wan Kenobi sarebbe dovuta essere una trilogia per l'esattezza.

La trilogia però, non è mai stata messa in cantiere per colpa del fallimento produttivo e commerciale del film Solo: A Star Wars Story. Quindi la casa di Star Wars ha preferito dare priorità allo sviluppo di progetti seriali live action e animati destinati a Disney+. Anche The Book of Boba Fett sarebbe dovuto arrivare al cinema, ma poi è stato sul piccolo schermo come miniserie.

Stuart Beattie, autore del soggetto del primo volume del film Pirati dei Caraibi e dello script dell’acclamato Collateral di Michael Mann, era stato ingaggiato da Lucasfilm per lavorare proprio alla sceneggiatura della Trilogia dedicata all'amato Jedi interpretato da Ewan McGregor. In una recente intervista, lo sceneggiatore australiano, haspiegatoche il suo piano originale era, appunto, quello di raccontare tre storie differenti nell’arco di altrettanti film, ma poi la situazione è cambiata:

"Joby Harold, lo showrunner di Obi-Wan Kenobi, ha preso la mia sceneggiatura e l’ha trasformata da film di due ore in serie TV da sei puntate. Non ho lavorato in alcun modo con loro, ma ho comunque ricevuto un credito perché era tutta roba mia.

Inoltre, Beattie ha aggiunto: "Quando proposi la mia storia di Obi-Wan alla Lucasfilm dissi: 'In realtà ci sono tre storie da raccontare. Perché ci sono tre distinte evoluzioni del personaggio da fare per passare da Obi-Wan a Ben'. La prima era quella su cui si basava il primo film. Il secondo film si basava sul pensare a dove sarebbe andato a finire Kenobi. Uno dei momenti più potenti della sua storia è quello in cui Obi-Wan si sacrifica in Una nuova speranza. Un passaggio grandioso, che ti fa piangere. Comunque sono contento che sia stato realizzato, sono orgoglioso della mia storia. Sono felice che i personaggi lo stiano attraversando, grazie anche a me. Vorrei che fossero stati in grado di fare i miei film".

Obi-Wan Kenobi è disponibile su Disney+.

Fonte: We Got This Covered