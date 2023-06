Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

A giugno 2022 su Disney+ debuttava Obi-Wan Kenobi, la serie TV di Star Wars con protagonista Ewan MacGregor.

Dopo circa un anno l'attesa per il ritorno di uno dei personaggi più amati della saga è ancora forte, e mentre nei mesi scorsi lo sceneggiatore Stuart Beattie ha svelato la possibile trama dell'ipotetico nuovo capitolo, la regista Deborah Chow ha sottolineato che “purtroppo ancora non è in fase di sviluppo una seconda stagione, ma non escludo possibilità per il futuro”.

Nel frattempo, la giovanissima Vivien Lyra Blair – che interpretava la Principessa Leila Organa – ha rilasciato delle dichiarazioni sul continuo della storia:

"Non lo so. Onestamente non ho informazioni. Se le avessi, non potrei comunque rivelarle. L'entusiasmo di Ewan McGregor però è palese, sta implorando per fare un nuovo capitolo, è davvero pronto. Personalmente mi piacerebbe essere al suo fianco, ma non capisco come potrei inserirmi. Forse con un cameo alla fine della seconda stagione, ma non so quanto funzionerebbe. Il ciclo si è chiuso con lei che non rivedrà più lo Jedi fino a quando non chiederà aiuto nel quarto film, Una Nuova Speranza. Quindi spero in uno spettacolo incentrato su Leila. Credo che qualcosa del genere possa funzionare, me lo auguro".

Uno spin-off incentrato sulla Principessa di Alderaan potrebbe diventare prezioso per i fan di Star Wars, in particolare se si trattasse di una storia sulla sua adolescenza, che in gran parte non è stata raccontata. La vena ribelle di Leila e la sua audace personalità la renderebbe una candidata ideale per una nuova avventura: “L'altra Speranza" menzionata da Yoda.

Fonte: We Got This Covered