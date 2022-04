Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 07 aprile 2022

L'attesa per i fan di Star Wars è focalizzata sulla prossima uscita di Obi-Wan Kenobi, ma è solo uno dei progetti in arrivo nel 2022. Lo Star Wars Universe infatti riserverà diverse sorprese nei prossimi mesi, dopo lo show con Ewan McGregor e prima della terza stagione di The Mandalorian sarà la volta di Andor, serie TV prequel del film Rogue One.

Dal 26 al 29 maggio si svolgerà la Star Wars Celebration ad Anaheim, un evento molto atteso dai fan soprattutto per le tante potenziali rivelazioni. Di recente è stato annunciato il panel dedicato alle serie live action, e stando ad alcune indiscrezioni, tra le tante sorprese sarà svelato il primo trailer di Andor. Non si sa però se verrà rilasciato per tutti o mostrato solo ai presenti, come accaduto nel 2019 con The Mandalorian.

Durante l’evento sarà presente l’attrice Adria Arjona, che sarà visibile nella serie TV con protagonista Diego Luna. Molto probabilmente avremo rivelazioni anche sulla misteriosa serie TV con il nome in codice Grammar Rodeo, che inizierà le riprese a Giugno e potrebbe essere ambientata durante l’Alta Repubblica.

Ma quando sarà rilasciato Andor? Recenti indiscrezioni parlavano di fine estate ma non è stato ancora ufficializzato nulla.

Come tutte le serie TV targate Lucasfilm, anche Andor sarà rilasciata su Disney+.

Fonte: Comic Book