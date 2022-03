Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Col passare dei giorni, il calendario dei prodotti in arrivo su Disney+ sta diventando un po' più chiaro: Obi-Wan Kenobi arriverà il 25 maggio, Ms. Marvel l'8 giugno, e ci sono alcuni titoli Star Wars e Marvel confermati per il resto del 2022, ma sembra che Andor, la serie prequel di Rogue One, sarà il prossimo grande progetto a debuttare dopo Ms. Marvel.

Andor è in lavorazione da un po' di tempo ormai, e i fan si aspettavano di vederlo su Disney+ tra Obi-Wan Kenobi e la terza stagione di The Mandalorian. Secondo un recente rapporto, Andor sarà presentato in anteprima ad agosto.

La nuova serie vede Diego Luna riprendere il ruolo del Capitano Cassian Andor, uno dei personaggi principali di Rogue One, sacrificando la sua vita per dare alla Ribellione una possibilità di abbattere la Morte Nera.

Andor è unico, dato che conosciamo già il destino del suo personaggio principale, ma quell'approccio alla narrazione è un elemento della serie che Luna ha davvero amato:

"Penso che sia davvero interessante raccontare una storia, anche se sappiamo come finisce. Il modo in cui puoi affrontare una storia come questa ti porta inevitabilmente in un processo di riflessione più profondo. Tendo a usare molto questa parola. Quindi, una volta che sai di cosa è capace Cassian, allora c'è spazio per così tante esplorazioni, ed è qualcosa questo mi entusiasma molto come attore. Penso che il formato di una serie sia fantastico perché abbiamo molto tempo per esplorare tutti questi livelli. Quello che succede in Rogue One è qualcosa su cui possiamo effettivamente riflettere. Penso che sia una sfida molto interessante, quella che abbiamo di fronte a noi. Quindi sono davvero entusiasta di tornare a interpretare quel personaggio, perché mi è piaciuto molto interpretarlo ed ero davvero felice di ciò che rappresenta il film. Rogue One era una storia di persone normali. Erano persone normali che facevano cose incredibili, e in in un certo senso è un film che ci ricorda il potere che tutti abbiamo se abbiamo una convinzione. Quindi sì, mi sento fortunato ad avere la possibilità di rivisitare questo ruolo".

Fonte: Comic Book