Secondo quanto riferito, la stagione 2 di Star Wars: The Bad Batch sarà rilasciata su Disney+ questa primavera.

L'ultima avventura animata di Star Wars segue lo sperimentale Clone Force 99 mentre naviga attraverso una galassia adattandosi agli eventi de La Vendetta dei Sith.

Star Wars: The Bad Batch ha fatto passi da gigante per includere diversi personaggi già conosciuti oltre all'introduzione di novità come il clone femminile, Omega. In soli 16 episodi, lo spettacolo è già riuscito a includere icone del franchise come Cad Bane e un giovane Kanan Jarrus, suggerendo lo scopo che lo spettacolo alla fine raggiungerà.

I fan di Star Wars avranno quindi un anno piuttosto impegnativo: al di fuori di Star Wars: The Bad Batch, The Book of Boba Fett è attualmente in onda su Disney+, mentre la terza stagione di The Mandalorian e le nuove serie Andor e Obi-Wan Kenobi usciranno nel corso del 2022.

