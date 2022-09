Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Diego Luna e Kathleen Kennedy hanno dato il vial al Disney's D23 Expo rilasciando l'ultimo trailer prima del debutto su Disney+ di Andor.

"Torneremo indietro di cinque anni prima di Rogue One e non crederete ai vostri occhi quando rivedrete questi personaggi", ha affermato Luna. “Vedrete Cassian e non crederete che sia stato in grado di fare quello che ha fatto in Rogue One. Si tratta di un rivoluzionario cambiamento e, si spera, una storia che vi piacerà guardare".

Secondo la sinossi ufficiale, "la serie TV esplorerà con una nuova prospettiva la galassia 'Star Wars', concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor per scoprire il suo ruolo nel modo. La serie porta avanti la storia della nascente ribellione contro l'Impero e il coinvolgimento di diverse persone e pianeti. È un'era piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il percorso destinato a trasformarlo in un eroe ribelle".

Il primo capitolo di Andor - già rinnovato per una seconda stagione - sarà costituito da 12 episodi. L'era descritta nello spettacolo è piena di pericoli, inganni e intrighi mentre Cassian intraprende il percorso che è destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Lo show presenta Star Wars da una prospettiva diversa, concentrandosi sulle persone comuni le cui vite sono influenzate dall'Impero.

Andor debutterà su Disney+ il 21 settembre con i primi tre episodi.

Fonte: Deadline