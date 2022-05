Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Quest'anno è un anno davvero speciale per i fan di Star Wars, con l'uscita da oggi, 27 maggio, di Obi-Wan Kenobi e quella di agosto per Andor. Recentemente infatti è stata svelata la data di uscita e il trailer della serie TV con Diego Luna.

Durante la Star Wars Celebration 2022, evento che si tiene in questi giorni presso l'Anaheim Convention Center in California, la Lucasfilm ha inoltre confermato i recenti rumor: ci saranno due stagioni di Andor. La prima sarà composta da 12 episodi e andrà a coprire cronologicamente un anno, mentre la seconda, sempre di 12 episodi, coprirà quattro anni. L'episodio finale della serie TV condurrà lo spettatore direttamente alla nascita di Rogue One.

Nello specifico, il primo capitolo si concentrerà su come il Capitano Cassian Andor (Luna) sia diventato un rivoluzionario, combattendo per raggiungere la pace contro l’Impero. Il secondo condurrà appunto al film Rogue One, primo della saga Star Wars Anthology. La promessa è che la serie TV cambierà radicalmente il modo di percepire il film che è stato tra i più apprezzati dai fan.

Lo showrunner Tony Gilroy, che ha lavorato anche in Rogue One, ha dichiarato:

"Ci saranno almeno tre linee narrative che procederanno in contemporanea. Due dedicate a Cassian Andor, l'altra a Mon Mothma con Genevieve O'Reilly. Il cast completo include ben 211 parti con almeno una linea di dialogo; almeno 75 personaggi hanno un'importanza concreta nello sviluppo della trama, e per circa una dozzina è previsto un arco narrativo che si protrarrà nella seconda stagione".

Infine Diego Luna ha concluso dicendo:

"Penso che sia davvero interessante raccontare una storia se sappiamo dove finisce. Il modo in cui puoi affrontare una narrazione come questa ti porta inevitabilmente dentro un processo di riflessione più profondo. Una volta che sai di cosa è capace Cassian, allora c'è spazio per così tante esplorazioni e questo mi eccita molto come attore. Penso che il formato della serie TV sia fantastico perché abbiamo molto tempo per esplorare tutti questi livelli".

Andor sarà disponibile su Disney+ dal 31 agosto con i primi due episodi.

Fonte: Comic Book