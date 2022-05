Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il 2022 sarà un grande anno per i fan di Star Wars: l'anno è iniziato con l'azione di The Book of Boba Fett, domani Ewan McGregor e Hayden Christensen torneranno per Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian ha ora un periodo di uscita della sua terza stagione e Rogue One: A Star Wars Story avrà un prequel, Andor.

A questo punto, Andor è sicuramente la serie di cui abbiamo meno informazioni, ma le cose oggi sono cambiate.

Durante la Star Wars Celebration di quest'anno, Lucasfilm e Disney+ hanno rilasciato il primo trailer di Andor, mostrando il personaggio principale di Diego Luna.

La nuova serie vede l'attore riprendere il ruolo del Capitano Cassian Andor. Nell'universo di Lucasfilm, la storia del personaggio Cassian Andor è tragica. Come rivela a Jyn Erso nel fim Rogue One, la sua lotta contro l'Impero è durata tutta la vita. Entrò per la prima volta in conflitto con la macchina da guerra di Palpatine durante le Guerre dei Cloni all'età di sei anni, quando l'Impero era ancora chiamato Repubblica Galattica. Nel corso del film le sue azioni dipingono l'immagine di un uomo che combatte per raggiungere la pace ad ogni costo. Con tutti questi spunti la serie TV ha il potenziale per arricchire ulteriormente uno dei personaggi più avvincenti della Galassia.

Lo show, descritto come "a metà tra un thriller e una spy story", esplorerà le missioni audaci per ridare speranza alla galassia nella morsa di un impero spietato, approfondendo gli anni formativi di Andor nella Ribellione prima appunto degli eventi di Rogue One.

Grazie alla Star Wars Celebration sappiamo quindi che Andor uscirà ufficialmente il 31 agosto su Disney+.

Tony Gilroy, che ha lavorato a Rogue One e sta ora guidando Andor, ha parlato del tipo di storia che racconterà questa nuova serie. Secondo il regista, lo spettacolo seguirà la vita di Cassian qualche anno prima di incontrarlo in Rogue One, mostrando come l'Impero sta cambiando la galassia e come viene coinvolto nella ribellione:

"Questo ragazzo ha dato la vita per la galassia, giusto? Voglio dire, consapevolmente, senza vanità o riconoscimento, si è sacrificato. Chi lo fa? Ecco di cosa parla questa prima stagione. Si tratta di essere davvero contrario alla rivoluzione, cinico, perso. La sua casa adottiva diventerà la base di tutta la nostra prima stagione, e osserviamo quel luogo diventare radicalizzato. Poi vediamo un altro pianeta che è stato completamente distrutto in un modo coloniale. L'Impero si sta espandendo rapidamente. Stanno spazzando via chiunque si trovi sulla loro strada".

