Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo Obi-Wan Kenobi, il prossimo appuntamento con le serie live-action di Star Wars sarà Andor, altro prodotto molto atteso dai fan.

Secondo gli ultimi rumor, le riprese della seconda stagione della serie TV con Diego Luna inizieranno a novembre. La produzione si svolgerà presso gli Elstree Studios nel Regno Unito, negli stessi edifici de L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi e potrebbero durare 18 mesi.

Inoltre, di recente, è trapelato una nuova notizia secondo la quale, nella prima stagione, saranno presenti alcune figure dell’Impero Galattico. Potrebbero comparire infatti le Guardie Reali Imperiali insieme ad un altro personaggio di punta dell’Impero: il Gran Visir Mas Amedda.

L’ambientazione in cui dovrebbero apparire le Guardie Reali è quella del Senato, quindi è possibile che vedremo insieme questi personaggi. Per ora queste notizie non risultano ufficiali.

Più dettagli si potrebbero avere durante la Star Wars Celebration, che si terrà dal 26 al 29 maggio. Di recente è stato annunciato il panel dedicato alle serie live action, e stando ad alcune indiscrezioni, sarà svelato il primo trailer di Andor.

Come tutte le serie TV targate Lucasfilm, anche Andor sarà rilasciata su Disney+.

Fonte: Heroic Hollywood