Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

"La chiave per catturare uno Jedi è la pazienza. La loro compassione lascia una scia. Il codice Jedi è una seconda pelle, non possono sfilarsela".

Dopo The Mandalorian e The Book of Boba Fett, l'universo di Star Wars è pronto a riaprire il cielo stellato della galassia lontana, lontana. A distanza di vent'anni dall'ultimo dei tre prequel della saga di Lucasfilm, il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi appare di nuovo, ma stavolta sul piccolo schermo. Il guerriero sconfitto è il protagonista dell'attesa miniserie che porta il suo nome, Obi-Wan Kenobi.

Trama e cast

La storia inizia dieci anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, ma prima di Episodio IV: Una Nuova Speranza. Dopo che i Sith sono riusciti a manipolare la Repubblica, sterminando tutti i Jedi e proclamando l'Impero, Obi-Wan è stato costretto alla fuga e deve proteggersi dalle forze del Grande Inquisitore (Rupert Friend) che ordina all'Inquisitrice Reva (Moses Ingram) di cercarlo in ogni angolo della galassia, convocando tutti i cacciatori di teste e i criminali disposti alla cattura.

Alla fine di Episodio III: La vendetta dei Sith, Darth Sidious impartisce ai cloni l‘Ordine 66, attivando un chip che li porta ad attaccare e uccidere i Jedi loro alleati. Obi-Wan, con pochi altri, riesce però a salvarsi, ma deve restare confinato sul pianeta desertico di Tatooine, con un compito molto importante: controllare da lontano il piccolo Luke Skywalker. Non solo gli Jedi non ci sono più, o quasi, ma il suo ex padawan Anakin, l'oscuro Darth Vader, guida un gruppo di Inquisitori, incaricati di distruggere gli ultimi frammenti dell’Ordine Jedi.

Lo show segna il ritorno di Joel Edgerton e Bonnie Piesse che interpretavano lo zio Owen e la zia Beru nell'ultimo atto della trilogia prequel. Nel cast saranno presenti anche Grant Feely, che interpreterà il giovane Luke, che ha solo dieci anni, ma mostra già alcune passioni che lo accomunano al padre e al Cavaliere Jedi che diventerà, fra queste anche la passione per la guida dei Podracer. Mentre Indira Varma (Game of Thrones), ha il ruolo di un ufficiale Imperiale. Inoltre saranno presenti anche: Friend come il Grande Inquisitore, accompagnato da Ingram come Reva, la Terza Sorella e da Sing Kang, il Quinto Fratello. I tre ricoprono ruoli introdotti nella serie animata Star Wars Rebels e hanno il compito di combattere la Resistenza, usando la Forza e spade laser doppie e rotanti, senza essere dei Sith.

Il resto del cast è composto da: Rory Ross, Maya Erskine, Benny Safdie, Simone Kessell, O’Shea Jackson Jr. e Kumail Nanjiani (Eternals).

Produzione e curiosità

Gli episodi sono diretti dalla regista Deborah Chow, già presente nella serie TV The Mandalorian. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Chow e McGregor, mentre Joby Harold si è occupato delle sceneggiature.

Tre anni fa, il regista Stephen Daldry avrebbe dovuto dirigere un film per il cinema dedicato proprio a Obi-Wan, ma la magra performance al botteghino di Solo: A Star Wars Story bloccò il progetto.

Ewan McGregor ha assunto il ruolo di Obi-Wan Kenobi per la trilogia prequel di Star Wars due decenni fa, rilevando il compianto Alec Guinness. La sua ultima apparizione dal vivo è stata in La Vendetta di Sith del 2005. Tuttavia, l’attore scozzese ha prestato la sua voce durante la visione di Rey in Il Risveglio della Forza. Alcuni romanzi e fumetti di Star Wars hanno già esplorato la vita di Obi-Wan Kenobi su Tatooine tra gli Episodi III e IV. Inoltre il maestro Jedi era stato al centro anche di una memorabile rivincita con Darth Maul in Star Wars Rebels.

"Chi è più pazzo, il pazzo o il pazzo che lo segue?".

Figura a metà tra un mago tolkieniano e un monaco buddista, strumento della Forza capace di salvare i ribelli e l'universo, Maestro pronto al sacrificio e poi spirito guida, conosciuto anche come Ben Kenobi, è stato intepretato da Guinness nella trilogia originale, in cui ricopre il ruolo di mentore di Luke Skywalker a cui insegna le vie dei Jedi.

George Lucas, all'epoca, aveva pensato subito a Sir Guinness. Quel personaggio è stato matrice della nobiltà, dell'altruismo, della compassione degli jedi, sentimento che ha attraversato i cavalieri lungo la saga e che, nella serie TV Obi-Wan Kenobi, è il trucco con cui gli inquisitori che li braccano riescono a smascherarli. La compassione come prima caratteristica di un guerriero è un concetto rivoluzionario, anche oggi. McGregor ha così dichiarato:

"La caratteristica degli jedi è la compassione, questo è l'insegnamento. Penso che George Lucas abbia preso in prestito o sia stato influenzato da molti corpi spirituali diversi, perché c'è qualcosa di monacale in Alec Guinness, nel film originale, di profondamente spirituale. Quando parla della forza usa concetti che sembrano buddisti. È compassionevole, riesce a restare rassicurante anche quando, nel locale per proteggere Luke Skywalker, taglia un braccio a un tizio. Ed è proprio questo fare leva sul senso di protezione che gli inquisitori usano come un'arma per cacciarli e distruggerli uno ad uno".

Inizialmente Padawan di Qui-Gon Jinn, insieme al suo Maestro, Obi-Wan è coinvolto nella battaglia di Naboo, contro l'esercito dei droidi della Federazione dei Mercanti. Dopo la morte di Qui-Gon, per mano del Sith Darth Maul, viene promosso a Cavaliere Jedi e gli viene assegnato come allievo il giovane Anakin Skywalker. I due, divenuti grandi amici, diventano generali della Repubblica. In seguito al passaggio al Lato Oscuro di Anakin e alla nascita dell'Impero si esilia su Tatooine e diventa, anni dopo, il mentore di Luke Skywalker, che indirizzerà al suo cammino verso le vie dei Jedi.

Nonostante preferisca la diplomazia, Kenobi è conosciuto come uno dei più grandi spadaccini dell'Ordine insieme a Yoda e Windu ed è il padrone assoluto dello stile Soresu del combattimento con spada laser. Inoltre è uno dei personaggi che compaiono di più nell'intera saga.

Data di uscita e Trailer

Obi-Wan Kenobi debutterà con i primi due episodi venerdì 27 maggio su Disney+. Gli altri quattro episodi verranno rilasciati ogni venerdì.