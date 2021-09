Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo le aggiunte al cast, la riconferma dei personaggi storici,le foto trapelate dal set, un assaggio della trama, una carrellata di post e Instagram Stories da parte degli attori e dei creatori, Carrie, Charlotte e Miranda fanno ritorno in un video rilasciato da HBO Max.

Il famosissimo network statunitense ha presentato, in poco più di un minuto, le nuove serie TV in uscita, i successivi episodi di quelle già in onda e i titoli dei film del momento.

Tra uno spezzone di Euphoria e un altro del reboot di Gossip Girl, si possono scorgere le tre ragazze single e una coppia che sembra destinata a durare in eterno, proprio come dicevano le loro promesse nuziali.

Non è chiaro quanto bisognerà aspettare per gustare il revival dato che la data di uscita non è ancora stata rivelata.