Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Le ragazze di New York stanno per tornare per il sequel di una delle serie più iconiche del panorama televisivo mondiale: con il revival Sex & The City: and Just Like That, Carrie, Miranda e Charlotte, sono pronte a calcare le strade di Manhattan dall'alto delle loro Manolo Blahnik.

Sembra proprio che a HBO Max sia iniziata la produzione della serie TV, che sarà composta da 10 episodi. Il segnale arriva tramite la pubblicazione della prima foto del reboot, che ritrae le tre protagoniste, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, camminare nella City con il loro stile impeccabile.

Come sapete, non prenderà parte al revival Kim Cattrall, che prestava il viso al personaggio di Samantha, mentre saranno presenti tutti gli altri personaggi che hanno fatto la storia della serie TV originale, tra cui Mr. Big, e anche delle nuove aggiunte tra le quali il personaggio non-binary di Sara Ramirez.

Fonte: Comic Book