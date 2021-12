Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Bastano davvero pochi dettagli per esaltare i fan in trepidante attesa del revival di Sex and the City, And Just Like That.

Per esempio, il trailer rilasciato ieri sera da HBO Max riesce a mantenere alta l'aspettativa. Quel hello lovers posto a un minuto e ventiquattro secondi del video è una piccola carezza per l'anima dei più affezionati spettatori.

Nell'anteprima ufficiale sono presenti quasi tutti i personaggi del cast regolare fra cui Willie Garson, l'adorato interprete di Stanford Blatch, deceduto lo scorso 21 settembre subito dopo aver preso parte alle riprese di And Just Like That.

La serie TV sarà trasmessa da HBO Max a partire dal 9 dicembre e, in contemporanea, sarà disponibile in streaming su NOW.