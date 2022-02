Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Candace Bushnell, l'autrice il cui libro antologico del 1996 Sex and the City è stato adattato nell'iconica serie HBO omonima, è rimasta "davvero sorpresa" dalla serie sequel And Just Like That.... Bushnell ha commentato il recente revival durante un'intervista, e la serie TV ha letteralmente diviso in due gli spettatori.

"Sono davvero sorpresa da molte delle decisioni prese nel sequel", ha affermato Bushnell. “È un prodotto televisivo, realizzato con Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker, che hanno entrambi lavorato molto con HBO in passato. La rete ha deciso di rimettere questo franchise nelle loro mani per una serie di motivi, e questo è ciò che hanno inventato".

Bushnell ha detto che non riusciva a relazionarsi con il modo in cui And Just Like That... descriveva Carrie, (Parker), Miranda (Cynthia Nixton) e Charlotte (Kristen Davis) con termini moderni quando si trattava di cambiare la cultura e le norme di genere. L'autrice ha parlato a lungo di come ha smesso di relazionarsi con Carrie, personaggio basato su lei stessa, durante la serie originale:

"L'ho detto, ma quando il personaggio di Carrie va a letto con Mr. Big dopo che si è sposato con qualcun altro, è allora che ho sentito che il personaggio stava diventando qualcosa di diverso da me".

Bushnell ha continuato a non vedersi in Carrie in And Just Like That..., aggiungendo:

"Assolutamente no. Voglio dire, Carrie Bradshaw ha finito per essere una donna eccentrica che ha sposato un ragazzo davvero ricco. E questa non è la mia storia, né quella dei miei amici. Ma la TV ha una sua logica".

