Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Diciassette anni dopo la fine di Sex and the City e a distanza di undici anni dal secondo lungometraggio, Carrie, Charlotte e Miranda si riuniscono in occasione del revival del grande colossal newyorkese: And Just Like That.

Insieme alla notizia della mancata partecipazione di Kim Cattrall al progetto, dell'ingresso di nuove e fantastiche attrici, delle tematiche che saranno trattate e dopo la recente scomparsa di una delle stelle più lucenti del cast, finalmente abbiamo una data.

Proprio ieri infatti, HBO Max ha pubblicato il primo trailer ufficiale di And Just Like That il quale termina con l'annuncio che la serie TV sarà rilasciata il 9 dicembre.

Si tratta di cinquanta secondi di pura goduria per i più fan accaniti di Sex and the City, in quanto finalmente non sono più visibili roulotte, cameramen e copioni ma soltanto gli acclamati e famosissimi personaggi della serie TV, nelle loro consuete abitudini, nei loro affascinanti ornamenti e legati dalla tipica ed emozionante atmosfera che ha sempre contraddistinto lo spettacolo. Tra questi, Willie Garson.

Fonte: Cosmopolitan