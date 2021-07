Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il cast del revival di Sex and the City - che andrà in onda su HBO Max e si intitolerà And Just Like That… - continua a crescere: anche Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury e Karen Pittman faranno parte dell'inedita serie TV.

Parker (Empire, Soul Food) interpreterà Lisa Todd Wexley, una madre di tre figli di Park Avenue e documentarista. Choudhury (Homeland, Blindspot) interpreterà Seema Patel, una famosa agente immobiliare di Manhattan. Pittman (The Morning Show, Luke Cage) interpreterà la dottoressa Nya Wallace, una brillante e stimolante professoressa di legge della Columbia. Tuttavia, non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli su come queste donne si legheranno a Carrie, Miranda e Charlotte.

"Tutti in And Just Like That...sono entusiasti di avere queste straordinarie attrici che si uniscono alla famiglia di Sex and the City", ha dichiarato il produttore esecutivo Michael Patrick King. “Ognuna di loro aggiungerà la loro scintilla unica e il loro grande cuore a questi nuovi personaggi e alle storie che stiamo per raccontare”.

Il revival, annunciato per la prima volta a gennaio, riporterà Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) “mentre attraversano il viaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia nei loro 30 anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia dei cinquantenni”. Ci sarà però una grande assente: Kim Cattrall, che ha interpretato Samantha Jones.

Parker, Choudhury e Pittman si uniscono all'ex star di Grey's Anatomy Sara Ramirez, che interpreterà Che Diaz.

Fonte: TVLine