Niente più bambini per Sex and the City: le nostre ragazze sono cresciute, e insieme a loro anche Brady, Lily e Rose. Infatti, l'ultimo acquisto del revival And Just Like That è Alexa Swinton, la quale interpreterà l'ultima figlia di Charlotte, Rose.

La secondogenita di casa York - Goldenblatt rappresenta un vero e proprio miracolo per la coppia, visti i problemi di infertilità riscontrati da Charlotte sia nel suo primo matrimonio sia nel secondo; difficoltà che l'hanno portata ad adottare la bellissima Lily. Nel primo film del 2008, successivo alla serie, Charlotte riesce a concepire e a dare alla luce la piccola Rose.

Swinton - classe 2009 - è famosa per aver interpretato Eva Rhoades nella serie televisiva Billions, vestendo successivamente i panni di Piper al fianco di Allison Tolman nella serie fantascientifica Emergence della ABC. Attualmente recita in Old, il nuovo film di M. Night Shyamalan, attualmente al cinema.

Alexa è apparsa in alcune fotografie trapelate dal set del revival insieme a Kristin Davis, Evan Handler e Cathy Ang, che sarà Lily Goldenblatt. Gli scatti hanno immortalato anche la famiglia Brady, in cui Cynthia Nixon chiacchiera con suo figlio (Niall Cunningham).

Il personaggio di Brady fu inizialmente interpretato da Joseph Pupo nello show e nei film della HBO.

