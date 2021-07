Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 giugno 2021

Dopo sei stagioni e due film alle spalle, le Ragazze sono finalmente in procinto di tornare sul piccolo schermo: come infatti annunciato tempo fa, il servizio streaming di HBO Max è al lavoro su “And Just Like That”, revival della serie cult di fine anni ’90 Sex and the City.

Con l’esclusione della spumeggiante Samantha (Kim Cattrall), lo show vedrà le iconiche Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) mentre vivono la loro nuova realtà da cinquantenni.

Per la gioia dei numerosi fan, è stata da poco confermata la notizia del ritorno di numerosi volti del cast originale e stiamo parlando di David Eigenberg e Evan Handler, rispettivi interpreti di Steve Brady e Harry Goldenblatt, nonché di Mario Cantone e Willie Garson, gli storici amici Anthony Marentino e Stanford Blatch.

L’annuncio è stato commentato dallo showrunner Michael Patrick King, che ha dichiarato: “Tutti in And Just Like That... sono entusiasti di poter continuare le trame di questi amati personaggi di Sex and the City con gli attori che li hanno resi così adorabili”.

I quattro si aggiungono alla new entry Sara Ramirez, conosciuta per il ruolo della dottoressa Callie Torres in Grey’s Anatomy, e a Chris Noth (The Good Wife), l’indimenticabile Mr. Big.

Fonte: TVLine