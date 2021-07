Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 12 giugno 2021

Sono passati cinque mesi dall'annuncio di un revival di Sex and The City dal titolo And Just Like That.

Sex and The City è il colossal targato HBO Max, diretto da Michael Patrick King e creato da Darren Star, che racconta le disavventure di quattro bellissime e particolari donne che vivono e lavorano a New York City.

And Just Like That sarà una serie di 10 episodi di mezz'ora ciascuno e le riprese inizieranno quest'estate a New York.

La serie TV originale della HBO si basa sull'omonimo libro di Candace Bushnell. Il nuovo capitolo segue Carrie (Parker), Miranda (Nixon) e Charlotte (Davis) che, superato il viaggio della complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni, si affacciano alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia a cinquanta. Come ormai risaputo, Kim Cattrall non farà parte dello show.

Sarah Jessica Parker ha pubblicato negli ultimi giorni, tre scatti riguardanti la serie, uno raffigurante le protagoniste con alle spalle l'Empire State Building, un altro raffigurante una passeggiata dell'attrice con il regista MPK in Perry Street e, infine, una che immortala il primo tavolo di lettura.

La fotografia in questione vede in primo piano un copione, una confezione con al suo interno una mascherina protettiva e una targhetta indicante il nome della Parker. La didascalia poi, recita così: "Oggi sono arrivata a lavoro prestissimo. Causa: nervi a fior di pelle".

La Davis ha poi simpaticamente commentato il post, dicendo di trovarsi intrappolata nel traffico e che sarebbe arrivata a momenti.



