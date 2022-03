Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Da quando è stata rilasciata il 4 febbraio sulla piattaforma Prime Video, la serie TV poliziesca statunitense Reacher, ha raccolto un successo travolgente così da essere rinnovata per una seconda stagione.

Lo show, che è il secondo in streaming più popolare della settimana del 31 gennaio e del 6 febbraio, è stato visualizzato per un totale di 1,84 miliardi di minuti, sconfitto solo da Ozark targato Netflix.

Non solo, la serie TV, basata sulla saga di libri di Jack Reacher di Lee Child, avrebbe battuto il record di visualizzazioni di un altro celebre show di Amazon. La Ruota del Tempo, che si era imposta con i suoi ottimi numeri come uno dei prodotti più visti sulla piattaforma, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, viene sovrastata dalla premiere di Reacher.

Lo show è interpretato da Alan Ritchson come Jack Reacher, un ex investigatore veterano della polizia militare che torna ad una vita da civile. Tuttavia si ritrova incastrato in un crimine che non ha commesso e deve lavorare per riabilitare il suo nome mentre, al tempo stesso, scopre una cospirazione segreta. Recentemente l'attore di Titans e Smallville, ha omaggiato Tom Cruise per aver fatto conoscere il personaggio in tutto il mondo e ha raccontato la sua audizione.

La prima stagione di Reacher, si basa sul romanzo Killing Floor di Child, il primo dei suoi libri su Jack Reacher. Si parla di un totale di ventisei libri, e in vista del futuro per la seconda stagione bisognerà scegliere bene cosa e come adattarli.

Fonte: Comic Book