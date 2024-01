Reacher 2: la nuova Stagione è un Successo per Prime Video

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 19 gennaio 2024

Dopo il grande successo ottenuto con la premiere della seconda stagione, Reacher ha mantenuto livelli molto alti: secondo i dati Nielsen, la serie TV si è infatti classificata al 1° posto nell'ultima settimana di dicembre, tra tutte le piattaforme.

Se si includono gli spettatori delle prime due stagioni, lo spettacolo ha totalizzato 1,18 miliari di minuti di visualizzazione per quella settimana, superando altri programmi sulle concorrenti Disney+ e Netflix. Questo dimostra ancora una volta che il thriller d'azione di Prime Video è una delle produzioni di maggior valore nel mondo dello streaming.

Il secolo capitolo si è appena concluso, ma le riprese del terzo ciclo di episodi sono già in corso. Non sorprende che il team stia già a lavoro, con Alan Ritchson che riprenderà ancora una volta il suo ruolo di protagonista - anche se non sono ancora chiari i dettagli sulla trama. I fan si domandano su quale libro di Lee Child si concentrerà la prossima narrazione.

Recentemente Ritchson ha dichiarato: "Non posso dire molto sulla terza stagione, ma posso dire che il mio personaggio verrà risucchiato in nuove avventure e in un nuovo mondo, nulla a che fare con la famiglia e il suo passato".

Reacher è disponibile in streaming su Prime Video.

Fonte: Comic Book