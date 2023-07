Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Prime Video ha finalmente annunciato quando i fan potranno aspettarsi il debutto della seconda stagione di Reacher: tramite un breve teaser che anticipa i progetti in arrivo, la piattaforma di streaming ha annunciato che la serie TV tornerà a dicembre.

Tutto l'affetto del pubblico ha contribuito a velocizzare il via libera per un nuovo lotto di episodi e, a tal proposito, è intervenuto lo showrunner Nick Santora:

"Non ho ancora imparato nulla, ma è stato usato il termine 'diffondersi a macchia d'olio'. Non so come qualificare 'wildfire', ma...lo spettacolo sta andando incredibilmente bene. Non credo che nessuno sospettasse che avremmo avuto una seconda stagione così in fretta. E non devo metterlo in dubbio, questo è certo! Significa che posso lavorare con i nostri scrittori e iniziare a sfornare più sceneggiature".

Se la prima stagione della serie TV è un adattamento del primo libro della saga letteraria, intitolato Zona Pericolosa, secondo Santora la seconda riserverà qualche sorpresa:

"Difficile dire con esattezza come sarà la seconda stagione. Ci sono 26 libri di Jack Reacher, senza contare le raccolte di racconti. Vogliamo che il prossimo ciclo di episodi sia simile alla prima stagione, perché è stata un grandissimo successo, ma i libri di Lee ci offrono così tanto materiale. La buona notizia è che Lee Child è un produttore esecutivo in questo show, e abbiamo le spalle coperte da Amazon, Skydance, e dalla Paramount: presto ci siederemo a discuterne. Ma non è un problema quando hai così tanto buon materiale tra cui scegliere".

It’s an exciting time to have Prime. pic.twitter.com/lEOGyO6gs9 — Prime Video (@PrimeVideo) July 13, 2023

La seconda stagione di Reacher debutterà su Prime Video a dicembre.

