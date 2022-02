Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il pronto rinnovo per una seconda stagione della serie TV poliziesca Reacher è arrivato subito dopo l'inaspettato successo avuto con la prima stagione.

Creato dallo sceneggiatore newyorkese Nick Santora, a partire dai romanzi e dall'iconico personaggio letterario creato dallo scrittore britannico Lee Child, lo show targato Amazon Prime Video narra la storia di un ex poliziotto militare dell'esercito americano, Jack Reacher, che viene coinvolto nella lotta contro una cospirazione criminale. Viene quindi arrestato per un crimine che non ha commesso mentre visita la città rurale di Margrave, in Georgia.

Se il primo ciclo di episodi è un adattamento del primo libro della saga letteraria, intitolato Zona Pericolosa, secondo Santora la prossima stagione riserverà qualche sorpresa:

"Difficile dire con esattezza come sarà la seconda stagione. Ci sono 26 libri di Jack Reacher, senza contare le raccolte di racconti. Vogliamo che il prossimo ciclo di episodi sia simile alla prima stagione, perché è stata un grandissimo successo, ma i libri di Lee ci offrono così tanto materiale. La buona notizia è che Lee Child è un produttore esecutivo in questo show, e abbiamo le spalle coperte da Amazon, Skydance, e dalla Paramount: presto ci siederemo a discuterne. Ma non è un problema quando hai così tanto buon materiale tra cui scegliere".

Lo scrittore della serie TV, inoltre, elogia i romanzi di Child, che nello show appare come produttore esecutivo:

"Lee Child ha creato storie ambientate nelle piccole città, nelle grandi città, storie nel cuore degli Stati Uniti e storie che ci portano in Europa...C'è una pletora di avventure tra cui scegliere, è solo una questione di riunire tutte le parti e parlarne e decidere cosa potrebbe essere più divertente per i fan. La buona notizia è che qualsiasi cosa sceglieremo, sarà una bella storia".

La prima stagione di Reacher è disponibile su Amazon Prime Video.

