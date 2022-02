Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 37 minuti fa

A soli quattro giorni dal debutto su Amazon Prime Video, Reacher ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

Lo show thriller d'azione ha debuttato sulla piattaforma lo scorso 4 febbraio ed è basata sulla serie di romanzi di Lee Child con protagonista Jack Reacher.

La prima stagione è basata sul romanzo d'esordio della serie, Zona Pericolosa, uscito nel 1997.

Alan Ritchson (Smallville, Titans) recita nel ruolo del protagonista Jack Reacher, un veterano investigatore della polizia militare che è appena stato congedato. Quando arriva nella piccola città di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano immediatamente e testimoni oculari affermano di collocare Reacher sulla scena del crimine. Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza inizia a emergere una cospirazione profondamente radicata.

Ecco le parole di Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios:

"Il fenomenale debutto di Reacher è una testimonianza della creazione da parte di Lee Child di uno degli eroi più famosi dell'intrattenimento, dell'approccio originale di Nick Santora alla narrazione, della brillante incarnazione del personaggio da parte di Alan e della dedizione delle persone di talento che hanno lavorato instancabilmente davanti e dietro la macchina da presa per realizzare una serie così innegabilmente degna di nota. L'impatto globale di Reacher lo rende uno dei più grandi debutti di Prime Video e non vediamo l'ora di offrire ai fan una seconda stagione del loro nuovo programma preferito".

Sono poi arrivate anche le parole di Santora:

"L'intero team di Reacher - cast, produzione, sceneggiatori, ecc. - è così felice della meravigliosa accoglienza che lo spettacolo ha ricevuto. Amazon, Skydance e Paramount sono stati partner fantastici e tutti sono entusiasti di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro su quella che sarà una grande stagione due".

Anche Lee Child ha detto la sua sullo spettacolo:

“La collaborazione con Amazon Studios per la prima stagione di Reacher è stata un vero piacere: ci hanno aiutato in ogni fase del processo e si vede davvero, in ogni linea e in ogni fotogramma. Quindi sono entusiasta che lavoreremo di nuovo insieme, per la seconda stagione. Questa è una notizia molto eccitante e non vedo l'ora di iniziare. Reacher non potrebbe essere in mani migliori".

Nick Santora è sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie. Child è anche produttore esecutivo insieme a Don Granger e Scott Sullivan, oltre a David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost per Skydance Television. La serie TV è prodotta da Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios.

Insieme a Ritchson, il cast della prima stagione include Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Thompson, Maria Sten, Harvey Guillén, Kristin Kreuk, Currie Graham, Marc Bendavid, Willie C. Carpenter, Maxwell Jenkins e Bruce McGill.

Jack Reacher non è alla sua prima apparizione sullo schermo. Tom Cruise, infatti, aveva già interpretato il personaggio di Lee Child in due film: Jack Reacher: La Prova Decisiva e Jack Reacher: Punto di non Ritorno, rispettivamente nel 2012 e 2016.

Fonte: Variety