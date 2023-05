Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Mentre si attende l’annuncio della data di debutto del secondo arco narrativo - di cui si sono già da tempo concluse le riprese - arriva un aggiornamento riguardante il cast dell’attesa prossima stagione della serie TV targata Prime Video, Reacher.

Stando infatti a quanto comunicato pare che l’ex star di X-Files Robert Patrick, recentemente apparso anche nello spettacolo tratto dai fumetti della DC Peacemaker, è salito a bordo del progetto.

L’attore è stato scritturato per vestire i panni di Shane Langston, un ex agente del Dipartimento della Polizia di New York, la cui nuova mansione è quella di capo della sicurezza per un’agenzia privata.

Il ruolo era stato precedentemente affidato a Rory Cochrane (CSI: Miami), ma a causa di alcune problematiche inerenti a tempistiche con altri impegni, ha dovuto fare marcia indietro.

In attesa di poter assistere alla premiere vi ricordiamo che, dopo aver adattato il primo romanzo della saga ideata da Lee Child, The Killing Floor, i prossimi episodi baseranno la trama sull'11° libro, intitolato Bad Luck and Trouble.

Fonte: Comic Book