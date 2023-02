Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

I fan di Reacher attendono con impazienza la seconda stagione, le cui riprese sono iniziate a settembre dello scorso anno. Per fortuna, nelle scorse ore Prime Video ha annunciato la conclusione delle riprese del nuovo lotto di episodi tramite un video con l'attore protagonista Alan Ritchson.

Nella breve clip Ritchson, in costume e con del sangue finto sul volto:

“L'ultima scena è completa. Come potete vedere, le cose sono diventate un po' folli. Vi avevamo promesso che le cose sarebbero state migliori che mai. E non abbiamo mentito. Lo facciamo in stile Reacher, per chiudere la stagione", afferma mentre batte un ciak gigante. “È ufficialmente finita".

Se la prima stagione della serie TV è un adattamento del primo libro della saga letteraria, intitolato Zona Pericolosa, secondo Santora la seconda riserverà qualche sorpresa:

"Difficile dire con esattezza come sarà la seconda stagione. Ci sono 26 libri di Jack Reacher, senza contare le raccolte di racconti. Vogliamo che il prossimo ciclo di episodi sia simile alla prima stagione, perché è stata un grandissimo successo, ma i libri di Lee ci offrono così tanto materiale. La buona notizia è che Lee Child è un produttore esecutivo in questo show, e abbiamo le spalle coperte da Amazon, Skydance, e dalla Paramount: presto ci siederemo a discuterne. Ma non è un problema quando hai così tanto buon materiale tra cui scegliere".

La prima stagione di Reacher è disponibile su Prime Video.

Fonte: Collider