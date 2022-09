Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Basato sulla serie di romanzi di Lee Child, Reacher è stato presentato in anteprima lo scorso febbraio su Prime Video, diventando rapidamente uno dei titoli più popolari della piattaforma - guadagnandosi il rinnovo per una seconda stagione solo tre giorni dopo il suo debutto.

L'annuncio secondo cui le riprese del prossimo lotto di episodi inizieranno a fine settembre è arrivato insieme all'elenco delle nuove aggiunte al cast: Serinda Swan (Inhumans), Ferdinand Kingsley (The Sandman), Rory Cochrane (CSI: Miami) e Domenick Lombardozzi (The Wire) reciteranno infatti al fianco dei già conosciuti Luke Bilyk, Dean McKenzie, Edsson Morales, Andres Collantes, Shannon Kook-Chun, Ty Victor Olsson, Josh Blacker e Al Sapienza.

Creato dallo sceneggiatore newyorkese Nick Santora, a partire dai romanzi e dall'iconico personaggio letterario creato dallo scrittore britannico Lee Child, lo show targato Prime Video narra la storia di un ex poliziotto militare dell'esercito americano, Jack Reacher, che viene coinvolto nella lotta contro una cospirazione criminale. Viene quindi arrestato per un crimine che non ha commesso mentre visita la città rurale di Margrave, in Georgia.

Se il primo ciclo di episodi è un adattamento del primo libro della saga letteraria, intitolato Zona Pericolosa, secondo Santora la prossima stagione riserverà qualche sorpresa:

"Difficile dire con esattezza come sarà la seconda stagione. Ci sono 26 libri di Jack Reacher, senza contare le raccolte di racconti. Vogliamo che il prossimo ciclo di episodi sia simile alla prima stagione, perché è stata un grandissimo successo, ma i libri di Lee ci offrono così tanto materiale. La buona notizia è che Lee Child è un produttore esecutivo in questo show, e abbiamo le spalle coperte da Amazon, Skydance, e dalla Paramount: presto ci siederemo a discuterne. Ma non è un problema quando hai così tanto buon materiale tra cui scegliere".

La prima stagione di Reacher è disponibile su Prime Video.

Fonte: Screen Rant