Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

The Wheel of Time, rilasciato da pochissimo su Amazon Prime Video, è diventato rapidamente un successo per il servizio di streaming.

C'è da dire che Amazon ha creato un sacco di attesa per il progetto, portando i fan ad attendere con impazienza la sua uscita e cercando di accaparrarsi nuovi abbonati. Anche se non ha dichiarato i numeri specifici, Amazon Prime Video ha descritto The Wheel of Time come la sua serie originale più vista del 2020.

"Possiamo affermare con certezza che la premiere The Wheel of Time è stato l'episodio più visto dell'anno, entrando a far parte della Top 5 di tutti i tempi per Prime Video", ha affermato il capo di Amazon Studios Jennifer Salke, la quale ha aggiunto che "c'erano decine e decine di milioni di stream" per il debutto di The Wheel of Time durante i primi tre giorni".

Il calcolo delle visualizzazioni potrebbe essere complesso, dal momento che bisogna tenere conto degli abbonati che iniziano una serie o un episodio e non lo completano. Tuttavia, questo non è stato il caso di The Wheel of Time, in quanto ha alcuni dei tassi di completamento più alti di Amazon. Secondo Parrot Analytics, inoltre, la richiesta globale di pre-release per The Wheel of Time era maggiore di altre serie fantasy come The Witcher di Netflix.

