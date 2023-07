Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 19 luglio 2023

Dopo quasi un anno e mezzo La Ruota del Tempo sta per tornare. Successivamente alla data di uscita e alle prime immagini, Prime Video ha rilasciato il trailer della seconda stagione della serie TV fantasy.

La clip – con oltre due minuti di scene inedite – svela una battaglia epica e pone lo sguardo sui nuovi personaggi, come Elayne Trakand, Aviendha e Lady Suroth.

La nuova stagione è basata sul secondo romanzo dell’epica saga letteraria di Robert Jordan intitolato La grande caccia e contiene elementi del terzo romanzo, Il drago rinato. Nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, quindi devono trovare altre fonti di forza. Troverà spazio anche l'appassionante storia d'amore tra Moiraine e Siuan Sanche (Sophie Okonedo), leader delle Aes Sedai.

Nel cast torneranno Rosamund Pike, Zoë Robins, Madeleine Madden, Marcus Rutherford, Dónal Finn e Ceara Coveney. Inoltre saranno presenti Maja Simonsen (Emily in Paris), Ragga Ragnars (Vikings), Ayoola Smart (Killing Eve), Guy Roberts (Hanna), Arnas Fedaravicius (The Last Kingdom) e Meera Syal (Broadchurch).

Il lancio del video segna il ritorno dei #WOTWednesdays, appuntamenti settimanali durante i quali Prime Video rilascerà materiali e news dedicati ai nuovi episodi fino al debutto del 1° settembre.

Fonte: Deadline