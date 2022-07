Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre le riprese della seconda stagione si sono ufficialmente concluse, giunge online la grandiosa notizia che le vicende fantasy de La Ruota del Tempo appassioneranno ancora a lungo gli abbonati di Prime Video.

Durante l’attesa convention del Comic-Con di San Diego, che, dopo due anni in cui si era svolta in forma virtuale, torna finalmente come evento in presenza, è stato infatti annunciato che il servizio streaming ha rinnovato lo show, basato sull’omonima saga di Robert Jordan, per un terzo arco narrativo, che dovrebbe adattare il quarto romanzo del ciclo, “L’Ascesa dell’Ombra”.

“Sono davvero entusiasta di realizzare una terza annata de La Ruota del Tempo” - ha così affermato Rafe Judkins, produttore esecutivo e showrunner della serie – “L’Ascesa dell’Ombra è sempre stato il mio libro preferito della saga, quindi è un grande onore riuscire a portarlo in televisione e presentare a un nuovo pubblico le stesse vicende che mi hanno fatto innamorare di queste storie, ed è qualcosa a cui aspiravo da quando ho iniziato a lavorarci su”.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Vernon Sanders , capo della Global Television per Amazon, che ha dichiarato: ”Siamo elettrizzati all’idea di immergerci più a fondo nel mondo de La Ruota del Tempo con Rafe Judkins e il suo team, che hanno svolto un lavoro davvero grandioso nell'onorare la visione di Robert Jordan, offrendo un'esperienza visiva incredibile ai nostri abbonati. La prima stagione ha toccato sia i lettori dei romanzi, che i neofiti di questo universo, dimostrando che questo è uno show che si distingue davvero nel suo genere. Non potremmo essere più felici di alimentare ancora di più l’entusiasmo dei fan dello show e esplorare questo universo ancora di più con i nostri clienti”.

Fonte: Comic Book