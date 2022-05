Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Le riprese della seconda stagione de La Ruota del Tempo sono ufficialmente concluse, e lo show tornerà per la fine del 2022 o l'inizio del 2023.

Adattamento di una delle saghe fantasy di maggior successo di Robert Jordan e Brandon Sanderson, con oltre 90 milioni di libri venduti, la serie TV è ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. La storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Al contrario della prima annata basata sul primo libro, il team creativo con a capo executive producer e showrunner Rafe Judkins ha molto probabilmente intenzione di costruire la seconda stagione prendendo spunto da più storyline dell’opera originale. Tutto questo visto l'ingresso nel cast della new entry Ayoola Smart (Killing Eve), che interpreterà Aiel Aviendha - che nell’opera originale è una guerriera in grado di utilizzare l'Unico Potere e che diverrà in seguito una delle tre amanti di Rand (Josha Stradowski), insieme a Min (Kae Alexander) ed Elayne (Ceara Coveney). Il personaggio appare verso la fine del terzo romanzo The Dragon Reborn.

La prima stagione de La Ruota del Tempo è disponibile su Prime Video.

Fonte: Comic Book