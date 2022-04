Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Continuano gli annunci in merito all’attesa seconda stagione della serie fantasy tratta dalla saga dello scrittore statunitense Robert Jordan: dopo aver accolto nel cast Julian Lewis Jones, è stato infatti annunciato che Ayoola Smart apparirà nei prossimi episodi de La Ruota del Tempo.

L’attrice, apparsa nel ruolo di Zéphine in Les Misérables, è stata scritturata per vestire i panni di Aiel Aviendha, che nell’opera originale è una guerriera in grado di utilizzare l'Unico Potere e che diverrà in seguito una delle tre amanti di Rand (Josha Stradowski), insieme a Min (Kae Alexander) ed Elayne - a cui presterà il volto Ceara Coveney.

Nella controparte cartacea il personaggio appare verso la fine del terzo romanzo The Dragon Reborn, segno evidente che, al contrario della prima annata basata sul primo libro, gli sceneggiatori hanno molto probabilmente intenzione di costruire la seconda stagione prendendo spunto da più storyline dell’opera originale.

Per avere una conferma definitiva, bisognerà però attendere di vedere le prossime puntate, ancora senza un’ufficiale data di debutto.

La prima stagione de La Ruota del Tempo è disponibile su Prime Video.

