Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Dopo aver recentemente accolto fra le sue fila Gary Beadle, il cast della seconda stagione de La Ruota del Tempo si infoltisce sempre di più: è stato infatti annunciato che Julian Lewis Jones apparirà nei prossimi episodi della serie TV fantasy targata Prime Video.

L’attore, visto sul grande schermo nella pellicola di Clint Eastwood “Invictus” e nel film supereroistico “Justice League”, in cui ha prestato il volto ad Atlan, re di Atlantide, è stato scritturato per interpretare il ruolo di Bayle Domon.

Nella saga letteraria da cui è tratto lo show, il personaggio, descritto come un abile ed esperto marinaio, appare già nel primo romanzo, “The Eye of the World”, ma è soprattutto nella trama del successivo, “The Great Hunt”, che il suo ruolo assume una rilevanza maggiore e la prossima stagione adatterà proprio il suddetto secondo capitolo.

Nonostante al momento siano davvero esigui i dettagli in merito ai nuovi episodi, l’attore Daniel Henney (Criminal Minds), interprete di Lan Mandragoran, ha voluto stuzzicare i fan, dichiarando che:” È davvero difficile per me non rivelare troppo, quindi dirò solo questo: due spade, numerosi Fades e poi sangue... molto sangue”.

Si attendono a questo punto maggiori aggiornamenti e una possibile finestra di debutto.

Fonte: CBR