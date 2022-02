Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Alan Ritchson ha avuto modo di parlare nel podcast di Micheal Rosenbaum Inside of You, del processo di audizione per ottenere la parte di Jack Reacher, il personaggio letterario creato da Lee Child. Ha parlato soprattutto di come la sua taglia sia diventata un fattore importantissimo per la selezione.

La star di Reacher non ha esitato nell'esprimere il suo apprezzamento per le opportunità che il ruolo gli ha dato. Ha rivelato che la sua interpretazione della scena nell'audizione iniziale è stata scartata ma, con il cambio di direttore del casting, è stato rivisionato tutto il materiale ed è stato ricontattato.

Ha poi parlato di meriti che ha avuto Tom Cruise nel portare sul grande schermo il personaggio di Jack Reacher e poi la conversazione è caduta sull'aspetto fisico di quest'ultimo, spesso criticato dai fan del personaggio letterario, il quale è rappresentato come un omone di quasi due metri per quasi 120 chili. Ritchson ha infatti rivelato che durante le fasi iniziali di audizioni ha dovuto spogliarsi e misurarsi su Zoom per verificare le sue misure. Non solo, ha dovuto incrementare il peso, passando da 92 a 106 chilogrammi.

Per chi fosse interessato, qui di seguito lasciamo il video dell'intervista nella quale Ritchson e Rosenbaum hanno trattato vari argomenti, dalla sua battaglia con il bipolarismo alle sue lotte per trovare un'identità a Hollywood.

Ricordiamo infine che Reacher è stata rinnovata per una seconda stagione.

Fonte: Bleeding Cool