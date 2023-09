Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

La notizia riguardante il rinnovo di One Piece è stata condivisa da Netflix tramite un video con Eiichiro Oda, creatore del manga e produttore esecutivo del live-action.

Nel video, Oda spiega che ci vorrà ancora del tempo per completare le sceneggiature, ma Netflix è impegnata a far vivere One Piece per altri episodi. Naturalmente non c’è alcuna stima su quando la scrittura sarà completata. Ciò è dovuto agli scioperi a Hollywood che coinvolgono la WGA e la SAG-AFTRA.

L'annuncio si conclude con Oda che menziona l'arrivo un "medico in gamba", svelando che si tratta di uno dei personaggi preferiti dai fan, Chopper.

Con l'arrivo di Chopper, è probabile che vedremo la versione live-action anche di Kureha e Hillk (conosciuto come Hiruruku nella versione italiana).

A proposito della Dottoressa Kureha si è espressa Jamie Lee Curtis, che recentemente ha esternato il suo grande interesse a interpretarla:

"Sai, c'è quella vecchia signora avvizzita...Forse potrei essere Kureha", ha affermato agli Oscar di quest'anno. "Mia figlia Ruby ha detto che sarebbe stato quello il ruolo che avrei interpretato".

Fonte: The Direct